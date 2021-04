Veronica Peparini, l’ex marito commenta l’esibizione della figlia ad Amici

Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini, ha espresso il suo orgoglio per il debutto della figlia Olivia ad Amici.

Veronica Peparini ha lasciato debuttare sua figlia Olivia ad Amici, dove la piccola ha preso parte a una coreografia dell’allieva Giulia. Sui social l’ex marito della coreaografa, Fabrizio Prolli, ha espresso tutto il suo orgoglio.

Veronica Peparini: il debutto della figlia

La piccola Olivia Prolli, figlia di Veronica Peparini, ha fatto il suo debutto ad Amici partecipando ad una coreografia commovente dell’allieva Giulia. La stessa Peparini ha affermato di esser stata visibilmente emozionata per il debutto della piccola Olivia, mentre il suo ex marito – Fabrizio Prolli – ha espresso via social tutto il suo orgoglio: “Ero paralizzato davanti la TV. Il modo di Veronica di presentare Olivia, il modo in cui ha ballato (da professionista attenta e carismatica) e il modo in cui è dopo rientrata (con le mani sotto il mento) hanno inorgoglito il mio cuore.

Sono fiero e felice. E grazie a tutti da parte di Olli per le dimostrazioni d’affetto“.

All’orgoglio dei due genitori si è aggiunto anche Andreas Muller, il giovane ballerino che da tempo ha una relazione con la coreografa di Amici. “Brava piccolina. Aveva la tachicardia fino a l’ultimo secondo, ma è stata una vera ballerina. Tutti in lacrime”, ha scritto Andreas Muller, che oggi ha un ottimo legame con entrambi i figli di Veronica Peparini.