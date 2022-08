Veronica Peparini rompe il silenzio sull’addio a Amici: le sue parole

Veronica Peparini ha rotto il silenzio in merito alla sua decisione di dire addio a Amici.

Dopo anni di onorato servizio nella scuola di Amici, Veronica Peparini ha deciso di dire addio al format tv e per la prima volta ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Veronica Peparini: l’addio a Amici

Veronica Peparini ha deciso di dire addio al suo ruolo di insegnate ad Amici nonostante il programma tv l’abbia resa celebre e amata dal pubblico del piccolo schermo.

La celebre ballerina ha rotto il silenzio sulla questione esprimendo tutta la sua gratitudine verso il programma, che – lei stessa ha ammesso – sarebbe stata una “scuola” anche per lei:

“Che valore attribuisco ad Amici nella mia crescita? Per me è stato un percorso importante. Il valore che gli attribuisco è altissimo. Nel senso che mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non lo possedevo.

Perché quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi. Però in realtà non è così, perché poi è giusto che loro prendano la loro strada e si stacchino da te. Devo tantissimo a quel programma. Ho fatto molto, soprattutto i periodi in cui c’era mio fratello Giuliano. Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale, così tante cose. Alla fine è stato come un rodaggio. Perché Amici è una macchina con tempi stretti.

Una volta fatto Amici credo che tu puoi fare tutto. Vale sia per i ragazzi che per noi professori. Adesso se devo montare una coreografia è una passeggiata. Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti!”, ha dichiarato Veronica Peparini che, all’interno del programma, ha trovato anche l’amore.

Oggi lei e Andreas Muller sono più felici e uniti che mai e alcuni giorni fa il ballerino aveva dedicato un romantico messaggio alla sua compagna e al suo amore per la danza.