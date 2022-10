Veronica Pivetti parla del suo cucciolo: “Io e il mio Orzo siamo indivisibili”

Veronica Pivetti ha ammesso: "La solitudine non mi spaventa, ma sapere di avere il mio cane Orzo mi dà solidità".

Veronica Pivetti ha parlato un po’ della sua vita privata nel corso di una recente intervista a Repubblica. L’attrice e scrittrice ha dichiarato di vivere da qualche anno assieme a un cagnolino di nome Orzo, un esemplare di Barboncino toy biondo.

Veronica ha detto che lei e il suo cucciolo sono indivisibili. L’ex interprete di Camilla Baudino in Provaci ancora Prof! ha spiegato che la solitudine non la spaventa, ma la presenza di Orzo le da solidità. Pivetti ha raccontato che la prima volta che vide Orzo era piccolo e molto vivace. Correva all’interno di un recintino come un treno, per poi bloccarsi improvvisamente, mettendosi a dormire.

Veronica Pivetti: Orzo l’accompagna ovunque

Veronica Pivetti ha confessato che Orzo la segue dovunque nel corso dei suoi spostamenti dovuti alla sua professione di attrice: “E’ talmente in simbiosi con me che lo porto ovunque. Siamo indivisibili”. Ha poi aggiunto: “La solitudine non mi spaventa, però mi dà solidità sapere di non essere completamente spiantata e avere una persona di cui occuparmi”. A detta della sua padrona, Orzo sembra amare questa vita da “nomade”.

Una vita intensa assieme al suo cucciolo

Veronica Pivetti ha descritto la vita assieme a Orzo come intensa e piena d’amore. L’attrice coccola il suo cagnolino, ma a volte lo rimprovera per alcuni capricci da parte del cucciolo. Ha comunque spiegato che Orzo ha una forte personalità e non sempre fila tutto liscio con lui.