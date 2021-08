Veronica Surrentino presenta il suo nuovo singolo, “A passo lento”

"Faccio l’equilibrista tra l’essere mamma e artista, sono felice della mia vita: ora vi presento il mio nuovo singolo". Così Veronica Surrentino si racconta.

Un’artista ma prima ancora una mamma che si caratterizza per la sua gentilezza e solarità. Veronica Surrentino si racconta nell’intervista esclusiva e presenta il suo nuovo singolo, “A passo lento”. Dopo la grande soddisfazione per “Tranne te”, con la sua nuova soddisfazione la cantante romana conferma l’attitudine dei grandi e la maestria d’artigiana raffinata.

Veronica ama definirsi “operaia” della musica, grata alla vita per il dono ricevuto e consapevole che il talento, da solo, non basti.

A proposito del suo nuovo singolo, ha dichiarato: “Idealmente potrebbe essere il capitolo seguente dello stesso racconto: “Tranne te” è il ritratto di una donna volitiva, che sa di volere tutto – “tranne te”. “A passo lento” ci fa rivivere quello stato emotivo carico di aspettative, di una nuova storia.

Un sogno che può confondersi con la realtà, incoraggiandoci a lasciarci andare”.

Quindi ha aggiunto: “Abbiamo preso il ritmo e voglio procedere sostenuta. “A passo lento” sono già andata e oggi spero di andare avanti mettendo da parte le paure. Il senso di responsabilità cresce e la voglia di non ripeterci, di non deludere dando qualcosa di più ci ha messo un po’ di pressione. Abbiamo lavorato con tanta applicazione e l’intento di raggiungere il fine che ci eravamo prefissati: suoniamo perché, questo, ci rende felici, mai esclusivamente per l’approvazione altrui”.

Veronica Surrentino racconta il nuovo singolo, “A passo lento”

La cantautrice ha lavorato con Aldo Martino e Gianfranco Bonavolontà, compagni di viaggio inseparabili e insostituibili e la batteria di Alessandro Bastianelli, dando vita a un brano raffinato e coinvolgente. “La sezione ritmica ci ha impegnati molto, costringendomi a rivedere il cantato. La parte melodica è arrivata come sempre in solitudine al piano, dove nascono le mie canzoni. Dopo, insieme, abbiamo fatto un gran lavoro per ottenere un brano ritmato, che non perdesse il bello della musica suonata.

La difficoltà, per il mio modo di scrivere, è stata di trovare parole con un bel suono, allineate al ritmo. Il brano, senza pretese o imperativi, racconta la nascita di un rapporto, un nuovo incontro che lascia aperto il finale. Vera protagonista è la consapevolezza che ci possa essere coinvolgimento, passione, anche andando a passo lento, lasciandosi cullare dalle emozioni, senza ipotecare il domani”, ha dichiarato Veronica.

Presentando il suo nuovo singolo, Veronica Surrentino ha spiegato: “Il passo lento mi rappresenta, investo molto su ciò che faccio, che sia il lavoro o le relazioni umani. Do tutta me stessa. Ora si stanno movimentando le atmosfere attorno e ne sono molto felice. Il brano rispecchia la mia persona”.

Veronica Surrentino, dal nuovo singolo ai progetti futuri ma la priorità è essere mamma

Nel corso dell’intervista Veronica non ha parlato solo del suo lavoro, ma anche della gioia di essere mamma di due bambini che la sostengono quotidianamente con il loro amore e ogni giorno le regalano emozioni speciali. “La mia creatività nasce dalla famiglia, dalle sensazioni vivo quotidianamente. Il nucleo della mia vita è rappresentato proprio dalla mia famiglia. La musica è meravigliosa, è un contorno che da sempre amo. Ma voglio restare con i piedi per terra: la famiglia è la mia forza, è ciò che conta davvero nella vita. La musica mi permette di volare: con i miei bambini, rafforzo le mie radici. Faccio l’equilibrista tra l’essere mamma e artista, ma lo faccio volentieri. Essere mamma è il lavoro più difficile: riesco più facilmente a fare musica, perché è parte di me. L’imprevedibilità è un fattore che gioca molto quando si diventa genitori: un mestiere difficile da gestire per chi, come me, è maniaco del controllo. È una crescita personale, un mestiere faticoso ma bello”, ha commentato.

Dopo aver descritto l’entusiasmo per il suo nuovo singolo, Veronica Surrentino ha parlato anche dei progetti futuri, svelando: “A breve farò un duetto con una grande voce italiana e sarà una grandissima soddisfazione. Ho già altri brani pronti, devo solo delineare il futuro e capire quali canzoni presentare”.