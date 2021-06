Veronica Ursida vuole tornare a Uomini e Donne: “L’ho chiesto”

Veronica Ursida ha ammesso di voler tornare a Uomini e Donne e ha svelato il suo più grande sogno.

Veronica Ursida ha ammesso di voler tornare a Uomini e Donne e di aver avanzato la sua richiesta alla conduttrice Maria De Filippi.

Veronica Ursida vuole tornare a Uomini e Donne

Veronica Ursida ha ammesso che le piacerebbe tornare nel dating show di Maria De Filippi e di aver fatto pubblicamente richiesta per poter tornare all’interno del programma.

La conduttrice la accetterà di nuovo al trono di Uomini e Donne? Al momento sulla questione non vi sono conferme. “Ho chiesto di tornare. Ho detto alla redazione che quando avrei voluto mettermi di nuovo in gioco, quando il mio cuore fosse stato disponibile, glielo avrei fatto sapere. Poi sono diventata più insistente quando ho sentito che venivano mosse delle accuse nei miei riguardi. Io nella vita dico sempre “mai dire mai””, ha dichiarato Veronica Ursida.

Veronica Ursida: il sogno del GF Vip

Oltre ad aver chiesto di poter tornare a Uomini e Donne Veronica Ursida coltiverebbe il sogno di diventare prima o poi concorrente del GF Vip. Lei stessa ha ammesso di seguire il programma praticamente da sempre e ha dichiarato che, nel suo caso, sarebbe difficile togliersi l’etichetta di ex dama di Uomini e Donne: “E’ difficile togliersi l’etichetta di ex dama ma non mi dispiace, io ero una dama della trasmissione quindi per me non è un’etichetta.

Ma sono anche altro. E questo mi interesserebbe mostrare. Magari al Grande Fratello. Li farei uscire tutto quello che ha Veronica dentro. La mia follia, versatilità, empatia con le persone, la fragilità, anche la mia allegria. Il Grande Fratello è sempre stato il mio sogno anche quando facevano i casting per le persone non famose, a partire dai tempi di Pietro Tarricone. Da sempre praticamente”, ha dichiarato.

Veronica Ursida: la vita privata

Di recente Veronica Ursida è stata pizzicata in compagnia di Stefano Torrese (ex di Pamela Barretta) ma ha dichiarato che tra loro ci sarebbe solo una semplice amicizia. In passato la dama ha ammesso di esser stata innamorata di un uomo con cui si sarebbe lasciat poco tempo prima di fare il suo ingresso nel dating show. A Uomini e Donne ha frequentato per un lungo periodo Giovanni Longobardi, ma la relazione tra i due si è conclusa in un nulla di fatto.