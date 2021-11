Veronica Vitale presenta il suo nuovo Ep, “Nobody is perfect experience”, impreziosito dalle collaborazioni con Patrick J Hamilton e Bootsy Collins.

Comunicativa e profonda, nessuna parola è scontata e ogni messaggio invita a riflettere: Veronica Vitale presenta il suo Ep “Nobody is perfect experience”, contenente il brano “Nobody is perfect”, interpretato con Bootsy Collins, il leggendario bassista di James Brown e special guest di “An Evening With Silk Sonic”, il nuovo progetto del duo Bruno Mars e Anderson .Paak.

Veronica Vitale presenta il suo nuovo album, “Nobody is perfect experience”

Sulla scia dei temi affrontati in “Transparent”, che è uno sfogo ma anche un inno di liberazione e difesa contro ogni forma di bullismo, abuso di potere e di autolesionismo, Veronica Vitale ancora una volta usa la sua arte per battersi contro il razzismo, gli stereotipi e la discriminazione, promuovendo il movimento di “body positivity”.

Nasce così il suo nuovo album, “Nobody is perfect experience”, prodotto negli Stati Uniti da Visionary Vanguard Records in collaborazione con Bootzilla Productions e distribuito da Amadea Music e The State51 Conspiracy.

Nella tracklist anche “Nobody is perfect”, brano che racconta di un drammatico addio tra un padre e una figlia, musicalmente impreziosito da particolari cambi ritmici repentini e dall’assolo di chitarra realizzato da Patrick J Hamilton, allievo di Eddie Van Halen.

Inoltre, l’Ep include la versione “Liquid Fluid”, contornata da sonorità spaziali che si collocano all’interno del genere musicale futurista “Musica Liquida e Genere Fluido” di cui Veronica Vitale è pioniere e firmataria del Manifesto dell’Arte e tre commentary: in “The Making of Nobody Is Perfect”, l’artista italiana che negli ultimi dieci anni ha conquistato gli Stati Uniti, insieme a Patrick J Hamilton, ripercorre le fasi iniziali di produzione e di registrazione della traccia.

In “Nessuno È Perfetto Lyrics Mode” Veronica racconta il messaggio contenuto nel brano da lei interamente scritto e composto; infine, con “No Body Is Perfect Manifesto”, l’artista promuove l’idea di una nuova estetica della musica, più inclusiva e meno stereotipata, lontana da filtri e canoni di bellezza dettati dalla moda e dai social network, che porta a una coraggiosa e consapevole accettazione della realtà.