Si sa chi fosse e si sa dove, forse, troverà pace, perché non ha chi lo reclama: verrà sepolto a Crotone un neonato morto nel naufragio a Cutro, per lui solo il sesso ed una sigla per ricordare la sua assurda fine in mare: KR16M0. E da quanto si apprende quel corpicino verrà seppellito nel cimitero di Crotone. Lui è stato tra le prime vittime recuperate dopo il naufragio del caicco della morte.

Sepolto a Crotone un neonato morto

Quel natante carico di migranti che il 26 febbraio a Steccato di Cutro era affondato ha fatto finora 91 vittime accertate e mancano all’appello ancora 9 persone fra cui sei minori. Da quanto si apprende sulla piccola bara bianca è stata apposta la sigla KR16M0: “Crotone, sedicesima vittima recuperata, maschio, 0 anni”. Il bambino è stato identificato ma il corpo non è stato reclamato e la sola spiegazione è quella terribile per cui i suoi familiari possano essere deceduti nel naufragio e non siano stati ancora recuperati.

La Prefettura restituisce il Palamilone

Nella giornata di oggi sono partite anche le operazioni per il trasferimento al cimitero di Cutro delle salme ancora non riconosciute. Dal canto suo la Prefettura di Crotone per bocca della titolare Franca Ferrara, ha disposto di restituire al Comune di Crotone il Palamilone che per oltre un mese ha ospitato le bare delle vittime.