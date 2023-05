In Versilia un uomo entra armato di coltello in un supermercato e minaccia la cassiera. Spuntano i video fatti con i cellulari.

A Camaiore, in provincia di Lucca, nella zona della Versilia, un uomo è entrato in un supermercato Conad armato di coltello e lo ha puntato contro la cassiera. Non è stato ancora quantificato il danno economico, ma non ci sono feriti e vittime.

Rapina in un Conad della Versilia: minacciata la cassiera con un coltello

Fortunatamente i presenti e la cassiera hanno avuto solo un enorme spavento senza subire conseguenze, ma il malvivente è riuscito a rubare il bottino presente nella cassa che non è stato ancora quantificato. La scena è stata ripresa dalla telecamera di un telefono cellulare e adesso è al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di risalire all’identità del ladro mascherato.

Quando e come è avvenuta la rapina

La rapina è avvenuta nella mattinata di oggi, 23 maggio 2023. Il rapinatore è entrato indisturbato nel supermercato Conad in via Giacosa a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore, e una volta raggiunta la cassa ha estratto fuori un coltello e ha minacciato la cassiera intimandole di consegnargli l’incasso. Una volta che il malvivente è scappato sono state contattate le forze dell’ordine che si sono recate immediatamente sul posto.

La notizia è stata riportata dal quotidiano La Nazione.