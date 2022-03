Verso il decreto, ci sarà un taglio delle accise sulla benzina?

Mario Draghi punta a dare un taglio alle accise sulla benzina con un nuovo decreto: si potrebbe arrivare ad un risparmio del 10 per cento

Mario Draghi punta a dare un taglio alle accise sulla benzina con un nuovo decreto: si potrebbe arrivare ad un risparmio del 10 per cento per tutti gli automobilisti.

Caro carburanti, il decreto per il taglio sulle accise

Il caro carburanti di queste settimane sta creando diversi problemi agli automobilisti di tutta Italia e non solo, tra scioperi di autotrasportatori e benzinai.

Per ovviare a questo problema il Governo e Mario Draghi stanno pensando a varare un nuovo decreto che ponga un limite alle accise sulla benzina. Importante sottolineare che la riduzione delle accise non ha nulla a che vedere con la guerra in Ucraina e le sanzioni economiche alla Russia, perché dipende esclusivamente dal nostro Paese.

Si va verso un risparmio del dieci per cento

Da quanto è emerso pare che, grazie a questo decreto, si potrebbe arrivare ad un risparmio del dieci per cento sul costo del carburante.

Tra i primi promotori di questo decreto ci sarebbe Matteo Salvini che ha pbblicato diversi tweet riguardanti la vicenda: “Benzina, luce, gas, pane, frutta e verdura, aumenti fuori controllo. Abbiamo chiesto a Draghi di intervenire subito, con tutti i soldi necessari, bloccando IVA e accise, e sospendendo restrizioni e divieti che ostacolano il lavoro, a partire dal Super Green Pass.”