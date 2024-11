Verso il Natale, Assogiocattoli: tanto spazio ai giochi analogici

Milano, 29 nov. (askanews) – Natale si avvicina e si avvicina il tempo dei regali, soprattutto giocattoli. Per capire quali sono le tendenze delle festività del 2024 abbiamo incontrato Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli. “Per il settore del giocattolo – ha detto ad askanews – questo periodo rappresenta quasi il 70% del totale del fatturato. Il mercato rispetto a quello che è stato lo scorso anno è abbastanza stabile, con un leggero calo ovviamente dovuto alla solita situazione che conosciamo bene alla denatalità italiana, ma è anche un fenomeno non solo italiano ma anche europeo, e ci sono dei grandi classici che ritornano. C’è un ritorno importantissimo di quello che è il gioco classico, il gioco di ruolo, quindi stiamo parlando dei giochi da tavolo che funzionano sempre, negli ultimi cinque anni hanno avuto una costante crescita fino ad arrivare anche a una doppia cifra come aumento, ed è amatissimo e lo sarà sicuramente quest’anno anche a Natale. Puzzle, le costruzioni, le carte strategiche e tutto ciò che è in qualche modo rientra nel collezionabile, dal microcollezionismo al collezionabile per gli adulti, categoria che non è più un fenomeno ma è il famoso Kidult, un settore che riguarda appunto i ‘diversamente giovani’ che quindi vanno avanti e amano giocare, confrontarsi, staccarsi dal mondo digitale, avere un momento di socialità, da condividere con amici, parenti anche durante le festività”.

Molto interessante l’aspetto del gioco analogico come alternativa o, se volete, anche via di fuga dalla vita iper digitalizzata; e qui ci sono intramontabili come il Monopoly, ma anche le carte dei Pokémon oppure quelle dei calciatori. Nel mondo dei giocattoli, poi, ha un ruolo importante anche la solidraietà, che per Assogiocattoli prende la forma del progetto “Giocattolo sospeso”. “Un’iniziativa che è cresciuta tantissimo – ha aggiunto cutrinoi addirittura abbiamo coperto più di 600 punti di raccolta, hanno aderito. Ci sono tutti eventi di regioni italiane che partecipano a questa iniziativa che prende il nome dal famoso caffè sospeso di Napoli ed è molto semplice. Basta andare sul nostro sito di Assogiocattoli, cercare il negozio più vicino a noi e donare. Si può portare un gioco nuovo, assolutamente nuovo, lo si può acquistare nel punto vendita, dopodiché il negozio, punto vendita aderente, donerà il raccolto a degli enti benefici”.

Oggi in Italia il mercato del giocattolo vale 1,5 miliardi di euro e si punta sul Natale anche per provare ad aumentare questa cifra.