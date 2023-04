Home > Askanews > Verso miart, Intesa Sanpaolo PB: arte anche per investire Verso miart, Intesa Sanpaolo PB: arte anche per investire

Milano, 3 apr. (askanews) – “Siamo felici di essere accanto a miart, per Intesa sanpaolo Private Banking è un momento portante, crediamo fortemente nell’arte che è anche un aspetto importante per i nostri clienti, ed è un asset di investimento. Per noi accompagnare e supportare i clienti negli investimenti, anche nell’arte, è qualcosa che facciamo da tempo e continuiamo a fare e lo faremo anche in questa occasione”. Lo ha detto Andrea Ghidoni, direttore generale Intesa Sanpaolo Private Banking, presentando la partecipazione della banca a miart 2023 in Fiera Milano.

Milano, 3 apr. (askanews) - "Siamo felici di essere accanto a miart, per Intesa sanpaolo Private Banking è un momento portante, crediamo fortemente nell'arte che è anche un aspetto importante per i nostri clienti, ed è un asset di investimento. Per noi accompagnare e supportare i clienti negli ...