Verso Milano Cortina 2026: Airbnb punta sull'ospitalità diffusa

Milano, 3 feb. (askanews) – A un anno dall’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 Deloitte ha presentato uno studio sul tema dell’ospitalità, concentrandosi sul contributo di Airbnb, quantificato in 52mila posti letto giornalieri. Abbiamo incontrato Emmanuel Marill, direttore regionale EMEA della piattaforma, che ci ha presentato l’offerta di Airbnb per i Giochi. “Per prima cosa – ha spiegato ad askanews – abbiamo un’offerta molto vasta. Abbiamo case e host in tutti i luoghi dove si terranno le gare e inoltre, se consideriamo le tre regioni che ospiteranno i Giochi, ci sono case affiliate ad Airbnb nell’85% dei comuni e delle località. Questo significa che ospiti da tutto il mondo potranno seguire le Olimpiadi il più vicino possibile ai campi di gara. E, come ha calcolato uno studio di Deloitte, mettendo la propria casa su Airbnb ai Giochi Olimpici è possibile guadagnare fino a 2400 euro”.

Quelli del prossimo anno saranno i Giochi più diffusi di sempre e avranno impatto su molti e diversi territori, con una previsione di oltre due milioni di persone che verranno per assistere alle gare. “I nostri ospiti – ha aggiunto Marill – potranno inoltre partecipare ai Giochi a prezzi più bassi, perché più sono le case disponibili su Airbnb, più in generale saranno bassi i prezzi”.

Un altro aspetto importante per la piattaforma riguarda gli atleti che prendono parte alle Olimpiadi.”Con gli atleti – ci ha detto ancora il direttore regionale – con cui abbiamo sempre lavorato a stretto contatto, grazie alla partnership con il CIO. Per loro abbiamo due programmi: il primo è Airbnb 500, che dà un fondo per viaggi di 500 dollari a tutti gli atleti che partecipano alle competizioni. Il secondo è Airbnb Athlete Travel Grant, che dà un fondo per viaggi da 2000 a mille atleti per un anno. Complessivamente dall’inizio della collaborazione con il CIO Airbnb ha offerto più di 30 milioni di dollari agli atleti”.

Nella prospettiva di Airbnb, poi, c’è anche un discorso di impatto sul futuro delle aree interessante dai Giochi. “Se alla fine delle Olimpiadi questi nuovi host continueranno a proporre le loro case su Airbnb – ha concluso Marill – ci saranno anche più turisti che andranno a Cortina dopo le Olimpiadi, e questo porterà benefici ai territori: è un circolo virtuoso”.

Nei 18 mesi successivi a Olimpiadi e Paralimpiadi, lo studio Deloitte stima che l’impatto economico totale dei soggiorni nelle regioni ospitanti sarà di circa 140-160 milioni di euro, potenzialmente superiore a quello generato durante i Giochi veri e propri.