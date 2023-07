Oggi e domani si terrà il vertice Nato a Vilnius: tra i presenti anche la premier italiana Giorgia Meloni. Secondo Von der Leyen e Stoltenberg, dopo il sì di Erdogan all’ingresso della Svezia nell’organizzazione, siamo già di fronte ad un incontro storico. Gli USA spostano l’attenzione sull’Ucraina: “Verrà definito un percorso per la loro adesione.”

Nato, dagli USA arriva la conferma: “Daremo segnale positivo sull’adesione Kiev”

Oltre al patto Turchia-Svezia che coinvolge come sappiamo anche l’Unione europea, il vertice Nato di Vinlius sarà importante anche per definire il ruolo dell’Ucraina. Come riferito da ‘The Guardian’, infatti, il consigliere per la sicurezza nazionale degli USA Jake Sullivan ha reso noto che in questa due giorni: “Verrà definito un percorso per l’adesione dell’Ucraina.” Da sottolineare, però, come spiega ancora Sullivan: “Non c’è un calendario. Noi però invieremo un segnale positivo.”

Attacco russo nella notte: non ci sono vittime

Nel frattempo, proprio a poche ore dall’inizio del summit della Nato, la Russia ha lanciato un nuovo attacco aereo sull’Ucraina. A dare la notizia attraverso un canale Telegram, è stato Serhiy Popko, il capo dell’amministrazione militare di Kiev. “Il nemico ha attaccato Kiev dal cielo per la seconda volta questo mese” – fa sapere Popko che, però, poi spiega come non ci siano stati danni o vittime.