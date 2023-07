Il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg ha parlato della possibile adesione dell’Ucraina alla Nato, uno dei temi più caldi trattati nel vertice di Vinlius. Kiev sembra ormai essere destinata a far parte dell’organizzazione, ma una timeline non è ancora stata fissata.

Vertice Nato a Vilnius, Stoltenberg sull’Ucraina: “Entrerà quando ci saranno le condizioni”

Al termine del primo giorno del vertice di Vilnius, il segretario dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg ha fatto il punto sull’adesione dell’Ucraina alla Nato, che non può ancora essere definita ‘prossima’. “Non c’è una timeline per il processo d’ingresso nella Nato, si basa sul raggiungimento delle condizioni, è sempre stato così” – afferma Stoltenberg, le cui parole non sono state particolarmente apprezzate da Volodymyr Zelensky che ha subito twittato a riguardo. “È il messaggio più forte che abbiamo mai mandato all’Ucraina e nel comunicato sosteniamo che l’Ucraina è andata oltre la necessità di avere il Map” – chiarisce ancora il segretario generale – “Le condizioni sono precisate nell’articolo 10 del Patto Atlantico e sono gli alleati a dover giudicare se sono rispettate o no.”

La provocazione di Medvedev: “L’Ucraina non entrerà mai nella Nato”

Nel frattempo, il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha commentato i risultati del primo giorno del vertice Nato a Vinlius lanciando una provocazione sull’Ucraina: “Molto probabilmente Kiev non entrerà mai nella Nato, ma i Paesi membri dell’Alleanza hanno paura di dirlo ad alta voce“ – ha scritto su Telegram, rincarando poi ulteriormente la dose – “Decidere di aumentare l’assistanza militare al regime di Kiev porta a un vicolo cieco: la terza guerra mondiale si avvicina“.