Vertice Ramstein, Usa: sosterremo Ucraina finché sarà necessario

Ramstein, 20 gen. (askanews) – “Dobbiamo mantenere il nostro slancio e la nostra determinazione, e dobbiamo andare ancora più a fondo. Questo è un momento decisivo per l’Ucraina in un decennio decisivo per il mondo. Quindi non commetteremo errori, sosterremo l’autodifesa dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”. Così Lloyd Austin, Segretario di Stato USA per la Difesa durante il vertice del Gruppo di contatto a Ramstein, in Germania, dove oltre 50 Paesi, fra cui l’Italia, sono riuniti per decidere l’invio di armi nel Paese invaso dalla Russia.

