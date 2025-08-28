Vertice segreto alla Casa Bianca: Israele chiude le porte a uno Stato palestinese

Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, ha lanciato una dichiarazione che ha fatto vibrare le corde più profonde della questione palestinese: non ci sarà alcuno Stato palestinese. Questa affermazione è emersa dopo un incontro riservato avvenuto alla Casa Bianca il 27 agosto, al quale hanno partecipato figure di spicco come l’ex premier britannico Tony Blair e Jared Kushner, genero di Donald Trump.

Ma cosa implica realmente questo vertice, che ha sollevato interrogativi sul futuro del Medio Oriente?

Il contesto dell’incontro

È interessante notare come questo vertice sia avvenuto nel silenzio, senza un annuncio ufficiale e senza copertura mediatica. I partecipanti hanno discusso questioni cruciali riguardanti la situazione a Gaza, ma le fonti della Casa Bianca hanno descritto l’incontro come “una semplice riunione politica”, contraddicendo le affermazioni dell’inviato speciale Steve Witkoff, che l’aveva definita un incontro “largo” con un piano dettagliato. Ma cosa si nasconde dietro questa discrepanza? Le informazioni sul contenuto dell’incontro rimangono scarse, alimentando ulteriori speculazioni su ciò che è stato realmente discusso.

Prima del vertice, Witkoff aveva accennato a un “piano per il giorno dopo” a Gaza, suggerendo che l’incontro potesse avere risvolti significativi. Eppure, l’assenza di conferenze stampa post-incontro ha suscitato dubbi sulla trasparenza delle discussioni. Ci si può chiedere: quali sono i reali progetti in cantiere per la regione e perché non vengono comunicati apertamente?

Le dichiarazioni di Gideon Sa’ar

Al termine dell’incontro, Sa’ar ha risposto a una domanda specifica sul futuro di uno Stato palestinese, affermando: “Non ce ne sarà alcuno”. Questa affermazione ha sorpreso molti osservatori, poiché sembra contraddire le precedenti discussioni sul processo di pace. È lecito chiedersi se i ministri israeliani abbiano partecipato anche a incontri più riservati con Trump, Kushner e Blair, ma la presenza di queste figure di alto profilo suggerisce che i temi trattati siano stati di grande importanza.

Un funzionario della Casa Bianca ha descritto le riunioni come ordinarie, confermando che le discussioni hanno toccato vari aspetti della situazione a Gaza, dagli aiuti umanitari alla questione degli ostaggi, fino ai piani postbellici. Tuttavia, le parole di Witkoff sull’incontro di maggiore portata continuano a risuonare, lasciando aperti interrogativi su cosa accadrà nei prossimi mesi.

Le implicazioni future

Il coinvolgimento di Tony Blair e Jared Kushner nelle discussioni sul futuro di Gaza non è certo una novità. Entrambi sono stati attivamente presenti nel dialogo sulla regione: Blair, ad esempio, ha proposto piani audaci per trasformare Gaza in un polo commerciale, creando isole artificiali e un porto in acque profonde. Dall’altro lato, Kushner ha avanzato idee controverse, come la deportazione dei palestinesi, che hanno sollevato molte critiche e preoccupazioni.

Le attuali dinamiche sembrano delineare un piano che prevede una prima occupazione della Striscia da parte degli Stati Uniti, seguita da un passaggio di controllo a Israele o a un’amministrazione palestinese che rispetti i desideri di Tel Aviv. Ciò implica che né Hamas né l’Autorità Nazionale Palestinese potrebbero avere un ruolo significativo, e le implicazioni di queste affermazioni potrebbero rivelarsi devastanti per la popolazione palestinese, già in difficoltà.

In conclusione, il vertice alla Casa Bianca ha aperto nuove questioni sulla direzione politica di Israele nei confronti della Palestina. Le affermazioni di Sa’ar e il mistero che circonda l’incontro evidenziano la complessità della situazione in Medio Oriente, dove le speranze di pace sembrano sempre più lontane. Questo è un momento cruciale: come evolverà la situazione nei prossimi mesi?