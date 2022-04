Vertice Ue-Cina, premier Li Keqiang partecipa alla prima sessione

Roma, 1 apr. (askanews) – É terminata poco prima di mezzogiorno la prima sessione del vertice Ue-Cina, con la videoconferenza a cui hanno partecipato da Bruxelles il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e da Pechino il primo ministro cinese Li Keqiang.

La seconda sessione, con il presidente Xi Jinping per la Cina al posto del primo ministro, è prevista alle 14.

Non è attesa una dichiarazione congiunta alla fine del vertice, ma solo una conferenza stampa di Michel e von der Leyen.

Il tema principale in discussione al vertice, secondo quanto annunciato da una nota dell’Ue, è la guerra in Ucraina: l’impegno della comunità internazionale per sostenere il Paese invaso dalla Russia, la drammatica crisi umanitaria creata dall’aggressione, la sua natura destabilizzante per l’ordine internazionale e il suo impatto globale.