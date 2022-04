Vescovo di Sanremo contro Blanco: l'esibizione a Piazza San Pietro è stata bocciata dal monsignore.

Il Vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta, si è scagliato contro Blanco, criticando la sua esibizione a Piazza San Pietro. Secondo il religioso, il Vaticano non avrebbe dovuto concedere all’artista, a quell’artista, di cantare in un luogo simbolo della cristianità.

Vescovo di Sanremo contro Blanco

Il giorno del Lunedì dell’Angelo, Blanco si è esibito con la canzone Blu Celeste a Piazza San Pietro davanti ad 80.000 giovani in delirio. Una performance da brividi, che non è stata accolta con positività da tutti. Il vescovo di Sanremo-Ventimiglia, monsignor Antonio Suetta, ha criticato la scelta del Vaticano, sottolineando che il cantante non è un buon esempio per i ragazzi.

Le parole del Vescovo di Sanremo

Intervistato dalla Nuova Bussola quotidiana, il Vescovo di Sanremo ha tuonato:

“È evidente che il messaggio veicolato dalle performance di Blanco non è idoneo a un contesto cattolico. Se l’intrattenimento ha lo scopo di preparare i ragazzi all’incontro con il Santo Padre e alla preghiera, troverei più consono invitare artisti nell’ambito della musica cristiana, e ce n’è una valanga”.

Monsignor Antonio Suetta crede che la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) avrebbe dovuto scegliere un altro artista. D’altronde, ci sono tantissimi cantanti nostrani che sono in linea con la fede cristiana.

Le critiche del Vescovo a Blanco

L’invettiva del Vescovo di Sanremo non è finita qui. Il religioso ha proseguito:

“Trovo imbarazzante che un personaggio che chiaramente è diventato un’icona – soprattutto dopo la sua vittoria al Festival insieme a Mahmood – di un certo modo di concepire la vita, la libertà, l’affettività, eccetera, si esibisca in Piazza San Pietro. (…) Ho visto anche una foto di lui praticamente in mutande, con la mano si strizza gli organi genitali. Io capisco che il mondo è precipitato nella volgarità, ma noi, come Chiesa, dobbiamo avallare la volgarità?”.

Al momento, Blanco non ha replicato alle accuse.