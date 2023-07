Vespa: "La logistica è determinante, ormai il mondo vola'"

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "La logistica è determinante: ormai il mondo vola. Amazon, che è uno dei soci di Alis, ci dà le cose l’indomani mattina, allora bisogna correre. E il mezzo più ragionevole per correre le grandi distanze è quello del mare in un...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "La logistica è determinante: ormai il mondo vola. Amazon, che è uno dei soci di Alis, ci dà le cose l’indomani mattina, allora bisogna correre. E il mezzo più ragionevole per correre le grandi distanze è quello del mare in un Paese che hai messo nel mare, ovviamente d’accordo con le ferrovie, le industriale. Però il mare è il motore centrale e questo noi italiani ce lo dimentichiamo spesso". Lo ha detto Bruno Vespa che nella sua masseria di Manduria (Taranto) ospita il convegno organizzato da Alis, l’associazione logistica dell'intermodalità sostenibile. “Noi siamo indietro come attività portuale, abbiamo un’attività molto forte dei porti però siccome siamo indietro rispetto ad altri Paesi dobbiamo incrementare per non perdere traffico, sviluppo e personale”, ha aggiunto Vespa.