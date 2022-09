Vespe in casa: come risolvere il problema naturalmente

I rimedi naturali come i vasetti di citronella e di geranio, insieme alle zanzariere, allontanano le vespe da casa e dal giardino naturalmente.

Alcuni insetti sono davvero fastidiosi e possono rovinare le giornate e serate in totale tranquillità e serenità. Tra questi, i più comuni sono le vespe che giungono in casa tramite solai e grondaie, oltre che sotto i tetti dove formano i nidi. Tantissimi i rimedi per scacciarle naturalmente senza pesticidi.

Vespe in casa

Sebbene siano utili in natura, soprattutto per l’ecosistema, dal momento che impollinano i fiori e diminuiscono la proliferazione dei parassiti, avere le vespe in casa può essere pericoloso e fastidioso, anche perché il loro ronzio è fonte di disturbo. Si possono confondere con le api perché sono entrambe di colore giallo con striature nere.

La loro presenza e ronzio fastidioso, non si avverte soltanto nelle ore diurne, ma anche in quelle notturne. Possono anche pungere in maniera frequente e ripetuta, a differenza delle api che possono pungere con minore frequenza. In natura si trovano varie specie di questo insetto: da quella più comune presente nelle case sino alla cartonaia e alla vasaia.

Possono entrare nelle case perché proprio come le api, sono attratte da cibi zuccherini quali, per esempio, i frutti particolarmente maturi, ma anche le marmellate e i dolciumi. Le grondaie, i tetti, ma anche i camini o i solai sono assolutamente i luoghi preferiti da queste specie di insetti poiché qui costruiscono il loro nido.

Si possono introdurre in casa in modo accidentale, magari lasciando una finestra o porta aperta. Bisogna anche prestare attenzione alle piante in giardino poiché possono attrarre le vespe che giungono in casa e possono pungere causando prurito e rossore nella zona in cui colpiscono.

Vespe in casa: rimedi possibili

Allontanare le vespe da casa diventa fondamentale dal momento che questi insetti possono causare problemi ai bambini e agli animali, in generale. Non sono assolutamente pericolose per l’essere umano, ma attaccano per difesa o quando sentono che il loro nido è stato messo in pericolo. Per evitare che entrino in casa, è possibile affidarsi a rimedi naturali.

Prima di tutto, considerando che sono attratte dalle cose zuccherine, è meglio tenerle in un luogo lontano o comunque sigillare il pacco o il barattolo in quanto questi insetti le amano particolarmente. Un rimedio della nonna molto efficace è dei mazzi d’aglio agli alberi da frutto oppure al davanzale in modo che non giungano.

Igienizzare l’ambiente usando sostanze come l’aceto bianco e qualche goccia di tea tree oil permette di allontanarle da casa, così come l’uso di zanzariere alle porte e alle finestre evita che entrino in casa e fa in modo di allontanarle immediatamente. Disporre in casa o sul balcone dei vasetti di erba gatta o di geranio le allontana.

Si consiglia poi di tenere i vari alimenti, soprattutto quelli più zuccherini, coperti o nel frigorifero perché ne sono particolarmente attratte. Si possono anche preparare dei centrotavola a base di citronella accompagnata da qualche essenza di limone che le scaccia tenendole lontane dalla tavola e da casa.

Vespe in casa: la miglior soluzione naturale

