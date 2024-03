Vestager (Ue): la legge europea cambierà comportamenti delle big tech

Milano, 6 mar. (askanews) – La legge europea costringerà le grandi aziende tecnologiche a cambiare “comportamento”. Lo ha affermato il commissario Ue alla concorrenza Margrethe Vestager. “È difficile ottenere buone regole, ma con le nuove regole si cambia solo la mentalità. Si cambia solo la percezione. Solo quando le si implementa, si cambia il comportamento. E’ ciò di cui abbiamo bisogno proprio qui dai guardiani, dalla grandissima piattaforma online, sta cambiando il comportamento e ciò richiede sforzi di attuazione completi”, ha spiegato.

“Beh, penso che se guardi alla nostra storia di non uno, non due, ma tre casi Google conclusi, un altro in divenire, un bel numero di casi Amazon. Abbiamo un caso Facebook, abbiamo il recente caso Apple. Penso che se guardi alla nostra storia, abbiamo reso credibile il fatto che utilizziamo gli strumenti di cui disponiamo”, ha concluso Vestager.