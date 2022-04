Vestiremo biodegradabile grazie al Compostyle

(Adnkronos) – Si chiama Compostyle il nuovo stile di vita che ha già preso piede negli Usa, grazie anche all'impegno di alcune star: è la nuova frontiera della sostenibilità, che privilegia oggetti e indumenti compostabili o biodegradabili, in grado di annullare completamente la nostra impronta ambientale.

Tra le ultime tendenze del Compostyle, la realizzazione di intimo biodegradabile, che secondo Fashion United diversi marchi starebbero già realizzando. In più: il Dipartimento di agricoltura del governo Usa sta incoraggiando gli agricoltori a seppellire biancheria in puro cotone e osservare quanto tempo ci mette a biodegradare. Se la decomposizione avviene velocemente, significa che il terreno è più ricco di batteri, come sostenuto da una ricerca dell'Università del New England.