Vestiti da Squid Game a sostegno della campagna vaccinale

Roma, 14 gen. (askanews) – “Arcade and Food” di Roma torna a vestire le tute rosse del “Gioco del Calamaro”, stavolta non per invitare i clienti a tentare di superare audaci prove nelle serate a tema, bensì per invitare tutti a prendere parte alla campagna vaccinale, in modo da tornare a godersi le serate nell hamburgeria di Via Nomentana 1111 in tutta tranquillità e sicurezza.

Per “Arcade and Food” non è la prima volta che veste i panni dei personaggi della serie coreana sbarcata su Netflix nello scorso anno, ma aveva già messo a punto degli eventi a tema ispirate proprio a “Squid Game”.

Tre serate che hanno fatto registrare il tutto esaurito in poche ore dal lancio sui social.