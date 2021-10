Vestiti di Halloween per bambini: come prepararsi al meglio

Dal demone alla mummia passando per It, sono solo alcuni dei modelli di vestiti di Halloween per bambini da indossare in occasione di questa festa.



Il 31 ottobre si festeggia Halloween e, oltre alla festa che si prepara, quindi alle decorazioni, bisogna anche pensare a cosa indossare. Per chi ha dei figli, sono davvero tantissimi i vestiti di Halloween adatti a loro con cui trasformarsi in uno dei loro personaggi preferiti.

Vediamo alcuni consigli su quale scegliere e come prepararsi per questa festa.

Vestiti di Halloween per bambini

La festa di Halloween sta per arrivare e i bambini, fin da ora, insieme ai propri genitori, stanno già pensando a cosa indossare e come travestirsi per celebrare questa festa andando di casa in casa per fare dolcetto o scherzetto o anche divertirsi in famiglia indossando abiti che siano originali e unici nel loro insieme.

I vestiti di Halloween per bambini sono di diversa tipologia ed è possibile farlo scegliere anche a loro in base ai gusti e passioni. La cosa importante quando si scegliere il costume di Halloween è che sia comodo e sia il più spaventoso possibile in modo da far terrorizzare e spaventare gli altri. Se si è una mamma creativa che sa lavorare bene con la manualità, si può approfittarne per un vestito di Halloween fai da te.

In questo modo si ha la fortuna di avere dei costumi che siano originali e diversi dai soliti che si trovano nei negozi oppure nei siti di e-commerce come Amazon. Insieme ai vestiti di Halloween per i bambini, è possibile anche truccarlo con un make up che sia adatto alla festa, magari usando trucchi indicati per la loro pelle e che siano ipoallergenici, quindi non tossici o nocivi.

Per i bambini un po’ più grandicelli, di 8 o 9 anni, è possibile optare per un trucco un po’ più pesnte, magari con le lenti colorati oppure trucchi horror, sempre prestando particolare attenzione alla loro pelle e occhi.

Vestiti di Halloween per bambini: consigli

Per quanto riguarda di vestiti di Halloween, vi è davvero l’imbarazzo della scelta ed è possibile approfittare di tantissime occasioni e modelli che si trovano in giro lasciandosi anche ispirare dai film o cartoni come Monster High in modo da trovare il travestimento più adatto e giusto per il bambino.

I bambini hanno sicuramente le loro preferenze, quindi è bene sbizzarrirsi un po’, magari optando per i vestiti di Halloween da zombie, mummia o diavoletto che sono tra quelli maggiormente gettonati e apprezzati dai maschietti. Per i bambini si può anche scegliere travestimenti classici come il vampiro o lo scheletro, con colori fluo in modo da rinnovarlo.

Per chi è affascinato dal mondo di Harry Potter e ha sempre sognato studiare a Hogwarts, ci sono vestiti di Halloween per bambini che sono stati rivistati e molto apprezzati, lo stesso dicasi per un supereroe molto gradito ai bambini come appunto Batman. Per i bambini più piccoli, si può pensare a un costume scherzoso e ironico, come il ragnetto o la zucca.

Ci sono poi anche delle novità in fatto di travestimenti per i maschietti, come il personaggio di Joker o anche Voldemort passando per It, molto amato e particolare. Il costume da pipistrello è molto facile anche realizzarlo da soli grazie a video tutorial e indicazioni che si trovano online oppure sempre di grande effetto è Chucky, la bambola assassina. Si può anche optare per un travestimento che comprenda tutta la famiglia, magari la famiglia Addams oppure gli zombie con padre e figlio.

Vestiti di Halloween per bambini Amazon

Sul sito di Amazon è possibile trovare in offerta tantissimi travestimenti da bambini per la festa di Halloween. Non appena si clicca sulla foto è possibile visualizzare alcune offerte e promozioni al riguardo. Qui una breve classifica con la descrizione dei tre migliori vestiti di Halloween scelti tra quelli più amati e apprezzati online.

1)Costume di Halloween da fantasma

Un costume che si compone di un mantello bianco e una borsa a forma di zucca in cui riporre dolciumi e caramelle. Adatto a bambini dai 2 ai 4 anni. Un travestimento perfetto e molto classico per Halloween. In poliestere, molto delicato sulla pelle e comodo da indossare. La borsa è arancione molto leggera e robusta.

2)Ikali scheletro di Halloween per bambini

Comprende una tuta con cappuccio, la maschera verde e un paio di guanti. Un travestimento perfetto per una festa a tema Halloween e molto luminoso dal momento che si illumina al buio. Una tuta con cappuccio che forma uno scheletro completo. La chiusura in velcro in modo da indossarlo facilmente e non ha chiusure particolari. Un tessuto molto morbido ed ecologico.

3)Smiffys costume zombie detenuto

Un costume da zombie detenuto, infatti ha le manette. Un travestimento che comprende pantaloni, maglietta e cappello realizzato in poliestere. Un costume consigliato e molto originale che piacerà tantissimo ai bambini. Perfetto per i bambini dai 3 ai 6 anni.

Insieme ai vestiti di Halloween per i bambini, ecco alcune delle maschere maggiormente spaventose.