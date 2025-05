Veterinaria: nuove tecnologie per diagnosi più precise animali

Rimini, 28 mag. (askanews) – La cura degli animali domestici sta vivendo una rivoluzione. In Italia la popolazione di animali da compagnia ha raggiunto i 65 milioni di esemplari. Nel 2023, la spesa veterinaria ha toccato i 580 milioni di euro, in crescita di oltre il 10%. Dietro questi numeri c’è una maggiore attenzione alla salute degli animali e il ruolo sempre più centrale del veterinario.

Proprio come per la medicina umana, anche per i nostri amici a quattro zampe la diagnostica precoce può fare la differenza.

“Fujifilm Healthcare da sempre si è focalizzata sulla prevenzione, sulla diagnostica preventiva, quanto più preventiva e ovviamente sulla cura della salute umana – spiega Paola Nobili, IVD & Vet Business Unit Manager FUJIFILM Healthcare Italia -. Quello che vogliamo fare oggi è portare quello che è l’expertise di Fujifilm Healthcare nell’umana a portarla nella parte veterinaria, come lo facciamo con l’innovazione tecnologica. Esattamente quello che è stato negli anni nella parte umana oggi lo vogliamo anche fare nella veterinaria. Vogliamo offrire la tecnologia migliore ai professionisti, alle cliniche e naturalmente ai proprietari degli animali, agli animali stessi, quello che è il miglior dispositivo medico per un’indagine sempre più precoce e preventiva e ovviamente anche per la cura”.

Il Congresso SCIVAC di Rimini rappresenta un momento cruciale per il settore veterinario italiano. L’evento diventa l’occasione per presentare nuove partnership strategiche che puntano a portare nelle cliniche veterinarie strumenti diagnostici sempre più avanzati, per garantire diagnosi più rapide e precise. “La diagnostica per immagine – prosegue Nobili – è sempre stata un po’ il nostro fil rouge, l’obiettivo di Fujifilm. Oggi lo facciamo con questa tipologia di ecografi dedicati proprio all’indagine veterinaria, senza tralasciare la parte del laboratorio che comunque sta diventando una parte integrante molto importante del nostro portafoglio prodotti”.

Le nuove tecnologie arrivano nelle cliniche attraverso partnership strategiche con aziende specializzate come La Zootecnica Group, Global Service Italia e Vibi. Collaborazioni che permettono di mettere a disposizione dei veterinari strumenti altamente performanti, dalla diagnostica per immagini agli esami di laboratorio. Come ricorda Michele Buonvicino, General Manager Global Service Italia. “La collaborazione con Fujifilm è stata fondamentale poiché hanno degli strumenti di una qualità eccellente, ottima, sono leader nel settore e permettono di avere nel minor tempo possibile dei risultati affidabili, sicuri e utili soprattutto per il paziente e per il veterinario che deve intervenire poi sull’animale. La valida strumentazione Fujifilm fortunatamente ci permette di entrare non solo in strutture piccole, ma soprattutto medio grandi con un’affidabilità ottima e una velocità importante”.

L’obiettivo di questa alleanza è creare un sistema integrato che supporti il professionista in ogni fase del processo diagnostico, garantendo risultati affidabili e tempi di risposta rapidi.