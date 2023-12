Veto Usa su risoluzione Onu per cessate il fuoco immediato a Gaza

Roma, 9 dic. (askanews) – Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu che chiedeva un immediato cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas a Gaza. Il vice-ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, Robert Wood, ha detto che purtroppo la risoluzione non è equilibrata e che la raccomandazioni degli Usa sono state ignorate:

“Fino a quando Hamas resta attaccata alla sua ideologia di distruzione, qualsiasi cessate il fuoco è al massimo temporaneo e certamente non equivale alla pace. E qualsiasi cessate il fuoco che lasci ad Hamas il controllo di Gaza negherebbe ai civili palestinesi l’opportunità di costruire qualcosa di meglio per loro stessi. Per questa ragione, anche se gli Stati Uniti sostengono con forza una pace duratura nella quale sia israeliani che palestinesi possano vivere in pace e sicurezza, non sosterremo questa richiesta di risoluzione per un cessate il fuoco insostenibile che pianterebbe solamente i semi della prossima guerra”.