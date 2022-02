Vezzali a club Serie A: "Quanto prima confronto costruttivo con Figc, no ad atti che lo inficino''

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – "Porrò ogni dovuta attenzione alla questione da Voi segnalata, sulla quale ho già sollecitato i miei uffici al necessario approfondimento. Auspico che venga avviato quanto prima un confronto costruttivo tra le Vostre società e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in copia nella presente, per trovare insieme una sintesi che risolva la divergenza in atto, che coinvolge valori fondanti quali l’autonomia della Lega e la portata dei principi generali, e al quale offro sin d'ora la disponibilità di una mia attiva partecipazione".

Questa la lettera di risposta della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, a quanto apprende l'Adnkronos, ai 20 club di Serie A e alle loro richieste, inviata anche alla Figc e al Coni. La Vezzali quindi interviene nella crisi tra Lega di A e Federcalcio, dopo che i club si erano detti contrari alla pretesa di cambiare lo statuto in tema di governance.

"Invito la Lega, i suoi organi e componenti, come anche la Federazione, pertanto, a non assumere determinazioni che possano inficiare il suddetto confronto", ha aggiunto la Vezzali nella lettera.