"Vi presento Francesca Giubelli, la prima influencer creata con IA"

Roma, 16 gen. (askanews) – Francesca Giubelli è la prima modella e food travel blogger interamente concepita dall’intelligenza artificiale. Nata a Roma il 5 gennaio del 2000, nel quartiere della Garbatella, Francesca ha tracciato il suo percorso attraverso gli studi a Milano, laureandosi in Comunicazione e Moda, per poi trasferirsi nella Capitale e intraprendere la sua carriera di modella, con particolare attenzione ai settori del food e travel blogging.

Il cammino di Francesca è stato ispirato dalla sua nonna dalle radici campane, che le ha trasmesso il gusto per la bellezza del cibo e delle terre italiane. Appassionata di Napoli e delle località di mare, Francesca si inserisce in un nuovo scenario di modelle influencer generate dall’intelligenza artificiale, prendendo spunto da figure come Aitana Lopez che dominano le piattaforme social.

A ‘crearla’ un gruppo di giovani imprenditori: Francesco Giuliani, imprenditore ed esperto in programmazione di nuove tecnologie, ha lavorato e collaborato strettamente con i giornalisti Valeria Fossatelli ed Emiliano Belmonte per sviluppare una visione interamente centrata sulle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale.

Chi è Francesca Giubelli? È la prima influencer virtuale in Italia. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di parlare di made in Italy, del cibo italiano, delle bellezze e delle eccellenze dl nostro territorio. Lo facciamo attraverso l’intelligenza artificiale e lo sviluppo di nuove tecnologie”.