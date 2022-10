Via al primo Film Festival Internazionale Pianeta Mare

Roma, 6 ott. (askanews) – Via a Napoli del primo film Festival Internazionale Pianeta Mare, un evento straordinario divulgativo del 150esimo della Stazione Zoologica Anton Dohrn – Ente pubblico italiano di ricerca per la biologia, l’ecologia e le biotecnologie marine, presieduto dal professor Chris Bowler. Con il contributo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania e con il patrocinio della Commissione europea – Rappresentanza in Italia e del Comune di Napoli.

Nel corso della presentazione in Villa Comunale presso il Museo Darwin Dohrn, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricordato l’intrinseco legame tra la città e il mare e come la cultura rappresenti la via migliore per raccontarlo:

“Parlare di cinema, di film, di documentari, di espressioni artistiche che mettono al centro del linguaggio il mare significa dare una nuova consapevolezza, nuovi stimoli ai nostri giovani e meno giovani”.

Pianeta Mare Film Festival è una manifestazione internazionale che nasce per esplorare il cinema ispirato alla vita nel mare e per sensibilizzare l’opinione pubblica su valori universali e tematiche ambientali fondamentali per la salute dell’uomo e del pianeta blu. Tra le mission del Film Festival: conoscere meglio la biodiversità, gli oceani e il mondo marino per amarli e proteggerli e raccontare storie grazie ad espressioni artistiche visive con l’utilizzo di smartphone.

Due sono le sezioni di concorso principali che mettono in palio due premi importanti, “Features film” dedicata ai lungometraggi, con un premio al miglior film di 3.000 euro, e “Short movies” riservata ai cortometraggi, con un premio di 2.000 euro. In totale sono 16 i film e corti in competizione, scelti tra opere ricevute da registi e registe di 22 nazioni, con età media under 40, 2 delle saranno in anteprima mondiale e 3 in anteprima italiana.

Fiore all’occhiello di questa prima edizione sarà poi la retrospettiva, con immagini e filmati d’epoca dal titolo, “Étienne-Jules Marey e Jean Painlevé. I pionieri mondiali del pre-cinema e del cinema scientifico”. E non mancano gli aneddoti sull’epopea del cinema che riguardano proprio Napoli. Come ha ricordato il professor Ferdinando Boero, presidente della Fondazione Dorn e del Film Festival:

“A Napoli ha lavorato il fondatore del pre cinema, un fisiologo che non ha sfruttato commercialmente la sua invenzione, Marey. Ha abitato per 25 anni a Napoli a Villa Maria a Posillipo. E per documentare il movimento degli animali, ad esempio degli uccelli, aveva inventato un foto fucile con cui puntava e poi sparava sequenze rapidissime di immagini. Dato che puntava ma non sparava, i napoletani lo chiamavano “lo scemo di Posillipo” “.

La giuria del Film Festival sarà presieduta da Antonietta De Lillo. Conclusione l’8 ottobre.