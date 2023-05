Via libera al decreto maltempo, Meloni: 2 miliardi per le zone colpite

Roma, 23 mag. (askanews) – “Abbiamo approvato due provvedimenti: un’ordinanza di Protezione civile che estende lo stato d’emergenza a tutti i comuni colpiti da questa seconda ondata dell’alluvione, con riserva di estenderlo anche ai comuni colpiti nelle Marche e in Toscana e un decreto legge con i primi provvedimenti che consideriamo urgenti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo l’approvazione del decreto sull’emergenza maltempo.

Meloni ha spiegato che “complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre due miliardi di euro per le zone colpite”. “Ringrazio tutti i ministri che hanno lavorato, nella situazione in cui si trova l’Italia trovare due miliardi di euro in pochi giorni non è una cosa facile”.