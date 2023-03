Home > Askanews > Via libera al dl per Ponte sullo Stretto, Salvini: giorno storico Via libera al dl per Ponte sullo Stretto, Salvini: giorno storico

Roma, 16 mar. (askanews) – “È una giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria ma per tutta l’Italia”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato il via libera del Consiglio dei ministri al decreto per il Ponte sullo Stretto. “Dopo 50 anni di chiacchiere il Cdm ha approvato il ponte che unisce la Sicilia al resto d’Italia e all’Europa. L’opera più green nel mondo, con 140mila tonnellate di Co2 non più emesse nell’aria e acqua più pulita, lavoro per decine di migliaia di persone per tanti anni, un’opera sicura che verrà certificata dai più grandi ingegneri delle migliori università italiane e internazionali e soprattutto un modello dell’Italia che ci crede, cresce e lavora. Stiamo sbloccando cantieri ovunque, avremo l’alta velocità in Sicilia e Calabria, avremo il ponte a campata unica più bello, sicuro e green del mondo” ha concluso Salvini.

