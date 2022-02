Via libera Oms: 6 Paesi africani produrranno il proprio vaccino

Milano, 18 feb. (askanews) – In Africa sei Stati produrranno da soli il proprio vaccino. Sudafrica, Egitto, Kenya, Nigeria, Senegal e Tunisia sono stati scelti dall’Organizzazione mondiale della Sanità che donerà loro la tecnologia necessaria per produrre un vaccino a Rna messaggero, come quelli di Pfizer e Moderna.

“Più dell’80% della popolazione in Africa deve ricevere la prima dose. È una ingiustizia provocata dal fatto che la maggior parte della produzione dei vaccini è concentrata in pochi paesi ricchi” ha spiegato il direttore dell’Oms Tedros.

“Noi accettiamo l’aiuto che abbiamo ricevuto, ma non è sostenibile – ha sottolineato Cyril Ramaphosa presidente del Sudafrica – Lasciateci superare gli ostacoli insieme e dimostrare al mondo che l’Africa ha menti e mezzi per creare i vaccini, capacità terapeutiche e diagnostiche per la gestione della salute africana”.

Secondo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen questo è un passo avanti in molti sensi

“Io lo considero un passo avanti non solo nella lotta alla pandemia ma anche nella sovranità strategica dell’Africa in materia di vaccini”.