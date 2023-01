Viabilità: Lombardia, dal 9 al 20 gennaio lavori su statale 340 Regina a Brienno

Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Per consentire la posa di una tubazione dell’acquedotto pubblico, a partire da lunedì prossimo, 9 gennaio e fino a venerdì 20 gennaio sulla statale 340 Regina sarà in vigore il senso unico alternato nell’ambito del territorio comunale di ...

(Adnkronos) – Per consentire la posa di una tubazione dell’acquedotto pubblico, a partire da lunedì prossimo, 9 gennaio e fino a venerdì 20 gennaio sulla statale 340 Regina sarà in vigore il senso unico alternato nell’ambito del territorio comunale di Brienno, in provincia di Como. Lo comunica l'Anas, precisando che la limitazione sarà rimossa per tutto il fine settimana a partire dalle 17 del venerdì fino alle 8 del lunedì.

Per seguire l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è possibile consultare l'applicazione 'Vai' di Anas, disponibile gratuitamente su tutti gli smartphone e i tablet oppure contattare il servizio clienti Pronto Anas al numero verde gratuito 800.841.148.