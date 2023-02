Viaggi del Cuore, Amirante: ritrovare la pace interiore

Roma, 13 feb. (askanews) – Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti, nel programma I viaggi del cuore su Canale 5 ci parla del percorso di approfondimento, in programma giovedì 16 febbraio, sul tema della stima e disistima aperto a tutti online con la Spiritherapy.

“Capita a volta di fissarsi su di un problema, una preoccupazione, un fatto accaduto. Continuiamo a rimuginare su fatti spiacevoli e dolorosi vissuti. Troppo spesso ci troviamo travolti dal vortice di pensieri negativi che rafforzano gli stati d’animo negativi che a loro volta rafforzano i pensieri negativi.

Cosa possiamo fare per rompere questo circolo vizioso e custodire la pace interiore, la gioia, l’entusiasmo, la serenità? Nel libro La Pace interiore ho cercato di riassumere alcuni suggerimenti molto concreti che sono stati di grande aiuto a me e poi a migliaia di persone che in questi anni sono arrivate nella comunità Nuovi Orizzonti con situazioni davvero drammatiche. Oggi vorrei soffermarmi solo su un piccolo esercizio che cerco di fare ogni giorno”, dice Amirante.

Che prosegue: “Sono convinta che i nostri stati d’animo dipendono dai nostri pensieri ma visto che noi possiamo decidere di controllare i nostri pensieri possiamo controllare i nostri stati d’animo. La nostra attenzione in automatico tende a focalizzarsi in ciò che ci fa soffrire perché in ciò che ci causa dolore percepiamo un pericolo. Ma dobbiamo imparare a guardare a ciò che ci fa stare male solo per trovare le possibili soluzioni senza restarci imbrigliati dentro.

Se non troviamo delle soluzioni per cambiare le situazioni dobbiamo trovare il modo per viverle al meglio. Esercitarci nella gratitudine ci può essere di grande aiuto per imparare a focalizzare sempre la nostra attenzione sul mezzo bicchiere pieno e non su quello vuoto. In ogni situazione o persona c’è sempre qualcosa di negativo o qualcosa di positivo. Anche imparare a porci domande di qualità può essere un grande aiuto.

Se ci capita ad esempio una situazione difficile possiamo reagire domandandoci: perché capitano tutte a me? e questa domanda ci porterà sempre più giù.

Oppure potremmo domandarci: come posso trasformare questa difficoltà in opportunità? Quali sono le cose di cui oggi posso essere grato? È solo un piccolo esempio ma vi posso garantire che imparare a essere grati a porci domande di qualità può essere davvero un aiuto molto prezioso per trasformare velocemente i nostri stati d’animo negativi in positivi”.

Giovedì 16 febbraio alle 20.15 appuntamento con il percorso di conoscenza di sé e guarigione del cuore con la Spiritherapy sul tema “il bambino ferito – Approfondimento sulla mancanza di autostima, sul sito www.chiaraamirante.it