Viaggi nel gusto: 10 ricette di Gambero Rosso per Francorosso

Roma, 19 mag. (askanews) – Made in Italy, buon cibo da servire nei resort di mete paradisiache: insomma esperienze gourmet in giro per il mondo. “Viaggi nel gusto” è la partnership tra lo storico brand di viaggi esperienziali Francorosso e la Gambero Rosso Academy, che realizza corsi dedicati a professionisti e appassionati di enogastronomia.

Il progetto è stato lanciato nella sede della Gambero Rosso Academy, a Roma, con una cooking class.

La proposta per gli ospiti dei SeaClub Francorosso è quella di ricette gourmet che uniscono l’arte della scuola di cucina agli ingredienti tipici dei luoghi in cui sorgono i resort.

“Da sempre siamo alla ricerca di innovazione di prodotto e di italianità legata alla cultura locale. Francorosso – sottolinea Alessandro Biasi, Responsabile marketing area Mainstream Gruppo Alpitour – è in assoluto il brand che più si sposa con questa tipologia di ricerca e ci è sembrato giusto fare questa operazione che porterà in alcuni villaggi Francorosso in giro per il mondo queste ricette che sono un connubio tra cucina locale e gusto italiano. Il cliente italiano è attento alla cucina, occorre sempre innovazione e qualcosa che possa attirare attenzione”.

Menu esclusivi con ricette fusion in perfetto stile Gambero Rosso, per portare anche in tavola la bellezza del mondo.

“Gambero Rosso – dice Paolo Cuccia, Presidente Gambero Rosso – è leader nel settore enogastronomico. Francorosso è l’eccellenza assoluta. Entrambe abbiamo la massima cura e attenzione per il cliente; il viaggio è fatto di tante cose ma certamente l’esperienza del cibo è qualcosa che fa la differenza”.

Dieci ricette realizzate per Francorosso: piatti sfiziosi in cui gli ingredienti locali si amalgamano con creatività ed eleganza. Dal polpo rosso e verde per la Spagna al calamaro Dukkah per l’Egitto, fino alle frittelle di tonno per le mete dell’oceano indiano.

“Puntiamo sul made in Italy, che è la nostra forza. E poi – sottolinea Mattia Maria Rossi

Chef Gambero Rosso – la fusion con ogni area, abbiamo cercato dei prodotti tipici riportandoli alla cucina italiana. L’esempio lampante è la frittella di tonno, incrocio tra italianità, richiamo spagnolo e caraibi. Abbiamo fuso questi tre mondi e uniti in un piatto che è diventato il volto di questa campagna”.

Perché viaggiare oggi è un’esperienza da vivere a tutto tondo.