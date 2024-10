Viaggi studio, Trinity cresce e acquisisce St. Andrews College

Milano, 3 ott. (askanews) - Trinity ViaggiStudio, tour operator specializzato nell'organizzazione di vacanze studio all'estero, rafforza la propria presenza sul mercato con l'acquisizione di St. Andrews College Language Schools, società scozzese specializzata in campi estivi e programmi culturali c...

Milano, 3 ott. (askanews) – Trinity ViaggiStudio, tour operator specializzato nell’organizzazione di vacanze studio all’estero, rafforza la propria presenza sul mercato con l’acquisizione di St. Andrews College Language Schools, società scozzese specializzata in campi estivi e programmi culturali che gestisce complessivamente 18 centri nel Regno Unito, dieci in Inghilterra e otto in Scozia.

“Per noi – ha detto ad askanews Claudia Randazzo, CEO & Founder di Trinity ViaggiStudio Srl – è stata una acquisizione molto importante perché St. Andrews rappresenta il nostro maggior corrispondente è fornitore all’estero e quindi abbiamo potuto in questo modo creare un’alleanza, che comunque era nata già vent’anni fa, quando le aziende sono praticamente cresciute insieme. Diciamo che era abbastanza naturale creare questa connessione. Adesso, grazie a questa acquisizione, Trinity ha la possibilità insieme a St. Andrews di sviluppare sempre di più la qualità nel prodotto, di dare un prodotto sul mercato che possa essere uno stimolo un po’ per tutti, perché la qualità che Trinity chiederà a St. Andrew’s sarà poi un’incentivazione per tutto il mercato. Questo è il mio auspicio e sicuramente anche il mio intento”.

L’acquisizione è avvenuta attraverso la sister company Trinity International Education e rappresenta un ulteriore ampliamento della strategia del gruppo, che dall’organizzazione delle vacanze studio passa anche alla gestione delle strutture. Interessante pure la prospettiva di esportare le competenze e il valore del Made in Italy, non solo in ambito turistico, ma ovviamente anche educativo.

“Ci sentiamo assolutamente ambasciatori – ha aggiunto Randazzo – perché il target richiesto dagli italiani è sempre molto alto. Devo dire che noi siamo un popolo che ambisce a una qualità e uno standard molto elevato, quindi sono sicura che l’intervento di una società italiana in una società in questo caso scozzese, comunque internazionale, non potrà che apportare miglioramenti a 360 gradi e sicuramente si è vero, un Made in Italy che si può esportare facilmente nel mondo”.

Trinity ViaggiStudio ha concluso l’anno finanziario 2023-24 con ricavi operativi pari a 24 milioni di euro, segnando una crescita del 5,4% rispetto all’esercizio precedente.