San Valentino 2020: le cinque migliori destinazioni per trascorrere un romantico weekend con la propria dolce metà.

Quando si avvicina il weekend romantico di San Valentino si viene presi dalla voglia di amare e di condividere un’esperienza con il proprio amato o la propria amata. Se si è single ma il proprio cuore batte per qualcuno di speciale, si vuole trovare il modo per dichiararsi. Se si è già in una coppia stabile si vuole invece rinnovare il proprio sentimento per far sì che la storia duri il più a lungo possibile.

In ogni caso, quale miglior modo di dichiararsi alla dolce metà in un weekend romantico proprio il giorno di San Valentino? È quello che tratteremo in questa guida, nella quale vi indicheremo alcune mete speciali nelle quali trascorrere due giorni da sogno, e vi spiegheremo anche perché sono così particolari.

Passerete così un fine settimana davvero indimenticabile.

Weekend romantico di San Valentino 2020: le migliori destinazioni

Vediamo cinque mete in Europa perfette per trascorrere un weekend romantico. La maggior parte delle città sono già ambite mete di turismo, ma nascondono delle attrazioni poco conosciute perfette per una breve tappa il giorno di San Valentino.

Parigi: il muro dell’amore

Parigi è la prima, irrinunciabile e ovvia destinazione per chi vuole trascorrere un weekend romantico a San Valentino. Non solo è una delle città più romantiche e suggestive del mondo — e già di per sé basterebbe questo a sceglierla —, ma è anche sede di un posto molto speciale, nel quale potrete portare la persona amata e lasciarla senza parole. Si tratta del ‘muro dell’amore’, verso il pittoresco quartiere degli artisti a Montmartre. Qui, in Place des Abbesses, si staglia un’opera d’arte davvero unica.

Realizzata da Frédéric Baron, è un’installazione di ben 600 piastrelle con impressa la frase “ti amo” in ogni lingua del mondo. Se resterete senza parole, ci saranno quelle a dichiararsi.

Copenhagen: un bacio sotto lo sguardo della Sirenetta

Ecco un’altra città sempre più scelta dagli innamorati di tutto il mondo. Il motivo è presto detto: non solo Copenhagen è una città estremamente suggestiva e romantica, ma è la patria della Sirenetta. Narra la leggenda che questo essere mitologico rinunciò addirittura al mare per il suo amore. Quale miglior occasione allora di dichiararsi davanti al simbolo perfetto dell’amore travolgente? Concedetevi poi una romantica gita in barca partendo dal porto di Nyhavn, e godetevi la città che si apre sotto i vostri occhi da una prospettiva molto speciale.





Barcellona: la via dei baci

Perché non pensare alla Spagna? Anche qui, e precisamente nella città di Barcellona, si trova un posto perfetto, ideale per un viaggio romantico nel quale dichiararsi o rinnovare il proprio amore. Questo posto speciale si chiama ‘la via dei baci’. Ecco come arrivarci: incamminatevi mano nella mano lungo la famosissima Rambla, e pian piano lasciate il rumore della folla per addentrarvi nel quartiere del Borne. È qui che si trova Carrer dels Petons, ed è qui che potrete suggellare il vostro amore con un bacio. Non date retta però alla leggenda, che fa derivare il nome di questa via dall’usanza dei condannati a morte di lanciare il loro ultimo saluto verso la folla con un bacio.

Vienna: il bacio di Klimt

Quale miglior suggerimento per essere baciati si può dare del trovarsi davanti al quadro più famoso al mondo? Si tratta appunto del Bacio di Klimt, che a Vienna si può ammirare presso la Galleria d’Arte Austriaca. E che dire poi di una romantica gita in carrozza lungo le vie di una delle capitali più affascinanti del mondo? Se poi la vostra dolce metà ha un debole per i dolci, non perdete l’occasione di prenderla per la gola e farle assaggiare una fetta di Sacher Torte.

Londra: la galleria dei sussurri

Come ultima destinazione suggeriamo Londra. Anche questa città merita una visita a prescindere, ma l’idea è quella di portare il vostro o la vostra ‘Valentina’ nella galleria dei sussurri. Si trova presso la famosa Cattedrale di Saint Paul. Lasciate la vostra amata ad un lato della sala e recatevi nell’altro. Qui bisbigliate la vostra dichiarazione e affidate la frase al gioco di echi e rifrazioni acustiche. La frase arriverà alle orecchie e al cuore dell’altra persona.