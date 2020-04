Tutte le informazioni per richiedere l'autorizzazione elettronica ESTA, i requisiti e i tempi per viaggiare senza visto negli USA.

Il modulo ESTA è un requisito fondamentale per viaggiare negli Stati Uniti per i cittadini appartenenti al programma di Viaggio senza visto. Vediamo, quindi, come si ottiene, i tempi e i costi della procedura.

Modulo ESTA per gli Stati Uniti

Viaggiare per gli Stati Uniti richiede autorizzazioni specifiche richieste dal governo, come il visto o, in alcuni casi, è sufficiente l’autorizzazione elettronica ESTA.

Infatti, dal 12 gennaio 2009, i cittadini appartenenti al programma di Viaggio senza visto, o VWP, sono tenuti ad ottenere una speciale autorizzazione prima di imbarcarsi per gli USA.

La richiesta dell’autorizzazione è piuttosto semplice. È, infatti, necessario compilare il modulo online e attendere la risposta in via telematica. Vediamo i dettagli.

Chi deve richiedere l’autorizzazione

L’autorizzazione ESTA, per viaggiare negli Stati Uniti, è necessaria in tre casi:

Turismo;

Viaggio di affari;

Transito.

Perciò, non è necessario richiedere l’autorizzazione ESTA nel caso in cui si sorvolano semplicemente gli Stati Uniti, ma solamente in caso di atterraggio.

I paesi che partecipano al programma Visa Waiver Program, o Viaggio senza visto, per il modulo ESTA sono: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Brunei, Chile, Corea Del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Portogallo, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Taiwan, San Marino, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Come richiedere l’autorizzazione

L’autorizzazione elettronica può essere richiesta soltanto online e compilando il modulo. I dati da indicare nel modulo sono:

nome e cognome;

data di nascita;

dati del passaporto;

precedenti viaggi negli USA;

malattie contagiose;

precedenti con la legge.

È necessario garantire la correttezza delle informazioni fornite, o la pena sarebbe di riscontrare problemi al check-in del volo o all’arrivo negli Stati Uniti.

Costo e modalità di pagamento

Dopo aver inoltrato il modulo si procede al pagamento.

È possibile effettuare il pagamento con carta di credito dei circuiti:

Mastercard;

Visa;

American Express ;

Discover.

I pagamenti possono essere effettuati, inoltre, anche con una carta di debito associata ai circuiti Visa o Mastercard. Infine, è possibile effettuare il pagamento tramite PayPal. Nel caso in cui l’autorizzazione venisse negata, si avrà diritto al rimborso completo.

Tempi e rinnovi

Le tempistiche per ottenere il permesso sono di circa 72 ore, ma è consigliabile procedere alla richiesta il prima possibile per ottenere per tempo l’autorizzazione. Infatti, il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti consiglia di richiedere l’ESTA almeno 3 giorni prima del volo, tempo massimo in cui il dipartimento deve dare risposta.

L’autorizzazione ESTA è valida 2 anni o fino scadenza passaporto.

Ci sono, tuttavia, alcuni casi in cui l’ESTA va rinnovato anche se ancora non è scaduto. Questo avviene in due casi:

Modifica o rinnovo del passaporto;

Variazione del nome, del sesso, o paese di cittadinanza o residenza.

Quindi, nel caso in cui cambino le circostanze pertinenti alle risposte alle domande del modulo, sarà necessario richiedere una nuova ESTA dove verranno fornite le informazioni aggiornate.

Requisiti

L’autorizzazione ESTA può essere richiesta sia per viaggi di lavoro che per turismo. I requisiti indispensabili per l’ottenimento dell’autorizzazione sono:

Essere di nazionalità elegibile , quindi la cittadinanza del richiedente è tra quelle dei paesi beneficiari del Visa Waiver Program – VWP;

, quindi la cittadinanza del richiedente è tra quelle dei paesi beneficiari del Visa Waiver Program – VWP; Avere il ritorno già prenotato , quindi utilizzare una compagnia aerea o di crociera conosciuta dal governo degli Stati Uniti ed avere un biglietto di andata e ritorno;

, quindi utilizzare una compagnia aerea o di crociera conosciuta dal governo degli Stati Uniti ed avere un biglietto di andata e ritorno; Una durata del viaggio che non superi i 90 giorni.

Non è obbligatorio portare in viaggio la stampa dell’autorizzazione. Infatti, lo stato di ESTA è noto alle autorità competenti negli Stati Uniti per via telematica. Tuttavia, una copia cartacea del ESTA potrebbe semplificare la comunicazione in alcuni casi. Perciò, è consigliabile tenere una copia cartacea dell’ESTA approvata tra i documenti di viaggio.

L’Italia, insieme ad altri 38 Paesi, fa parte dei paesi aderenti al Visa Waiver Program, perciò i cittadini italiani possono richiedere l’autorizzazione ESTA.

Le risposte alla richiesta

Quando si richiede un ESTA, i sistemi del Department of Homeland Security possono fornire tre tipi di risposte:

Authorization Approved (autorizzazione approvata): in questo caso si è autorizzati a viaggiare verso gli USA nell’ambito del Programma di Esenzione da Visto. Tuttavia, l’ESTA dà soltanto la possibilità di viaggiare verso gli Stati Uniti. Una volta giunti all’aeroporto e o al porto d’ingresso previsto, tutti i viaggiatori dovranno sottoporsi ai controlli del Customs and Border Protection.

(autorizzazione approvata): in questo caso si è autorizzati a viaggiare verso gli USA nell’ambito del Programma di Esenzione da Visto. Tuttavia, l’ESTA dà soltanto la possibilità di viaggiare verso gli Stati Uniti. Una volta giunti all’aeroporto e o al porto d’ingresso previsto, tutti i viaggiatori dovranno sottoporsi ai controlli del Customs and Border Protection. Travel not Authorized (autorizzazione negata): in questa ipotesi, l’unica alternativa è recarsi al Consolato o Ambasciata americana e fare la richiesta di visto.

(autorizzazione negata): in questa ipotesi, l’unica alternativa è recarsi al Consolato o Ambasciata americana e fare la richiesta di visto. Authorization Pending (in attesa di autorizzazione): in questo caso l’analisi della richiesta è ancora in corso. Può capitare che vengano fatti ulteriori verifiche prima di decidere per concederla o negarla.

Se la richiesta ESTA viene negata

Come abbiamo visto, questa può essere una delle tre possibili risposte alla richiesta di autorizzazione ESTA.

Quindi, nel caso in cui il modulo ESTA venga respinto, il richiedente, per ottenere l’autorizzazione d’ingresso negli Stati Uniti, dovrà richiedere il visto all’ambasciata o al consolato degli Stati Uniti di competenza dove abita.

In questo caso ci sarà un rimborso completo del pagamento effettuato prima della risposta.