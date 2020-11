Il villaggio fatiscente di Teriberka, con soli 617residenti e aurore boreali mozzafiato, è conosciuto grazie al noto film russo "Leviathan" (2014).

Teriberka è un piccolo villaggio che pare fatiscente e semi abbandonato che si trova nella parte più settentrionale della Russia, nella regione Murmansk. Il villaggio conta 600 residenti ed è baciato dalle acque gelide del Mare di Barents, foce del fiume Teriberka, da cui ha preso il nome.

Il villaggio abbandonato di Teriberka

Teriberka è stato un florido villaggio di pescatori della cui attività oggi è rimasto bene poco. Relitti di pescherecci spuntano lungo le coste come ricordi di epoche or sono, risalenti ai periodi di pesca al merluzzo e di squali. Teriberka aveva un faro e una stazione meteorologica, la prima di tutta la costa della regione Murmansk. Nel paese fu inoltre creata un caseificio ed un cantiere navale che erano fonte di lavoro.

Teriberka che a partire dagli anni ’60 ha iniziato a svuotarsi rapidamente e che adesso rischia di scomparire e di diventare un villaggio disabitato a causa dei progressi del settore ittico e del trasferimento dei residenti verso le grandi città.

Un altra grande causa dello svuotamento di Teriberka è stata la nascita della centrale idroelettrica che ha bloccato la migrazione dei salmoni in direzione del fiume Teriberka. Così la pesca ha smesso di essere produttiva e lentamente Teriberka è stato abbandonato fino al trasferimento amministrativo in una cittadina vicina: Severomorsk.

Teriberka oggi ha solo 617 residenti ed è un villaggio conosciuto sostanzialmente grazie al noto film russo “Leviathan” del 2014. Da allora il villaggio accoglie turisti ispirati dal desiderio di tuffarsi nella sua atmosfera surreale, sopratutto dopo che il film, diretto da Andrei Zvyagintsev, ha ottenuto il premio al Festival di Cannes per la migliore sceneggiatura e la Palma d’Oro. Film che ha poi ricevuto un Golden Globe nel 2015 e nominato come Miglior film in lingua straniera all’87 esima edizione degli Academy Awards.

Grazie al flusso turistico Teriberka ancora non è del tutto scomparso e sta continuando a offrire ai curiosi la bellezza delle sue magiche aurore boreali.