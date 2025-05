"Viaggiare con leggerezza": Gruppo FS premia i vincitori

Torino, 19 mag. (askanews) – Al Salone del Libro di Torino sono stati premiati i quattro vincitori del concorso letterario “A/R Andata e racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso organizzato”, lanciato dal Gruppo FS e dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dedicato a scrittori e scrittrici esordienti. La cerimonia si è svolta alla presenza di Annalena Benini e Silvio Viale, direttrice e presidente del Salone Internazionale del Libro, e di Alessandra Calise, Responsabile Comunicazione e Relazioni esterne del Gruppo FS.

“Abbiamo voluto lanciare un concorso che raccontasse la leggerezza del viaggio attraverso le parole; questo è stato il fil rouge di tutti i racconti che ci sono arrivati – afferma Alessandra Calise -. Noi riteniamo che il Gruppo FS sia motore della libera circolazione delle idee e quindi ci facciamo promotori di spazi culturali come questo”.

La giuria, interamente composta da affermati scrittori, ha premiato come vincitore del primo posto “Mare More” di Maurizia Di Stefano, il racconto di un’infanzia felice in Bielorussia, interrotta dal disastro nucleare di Chernobyl che costringe la protagonista a lasciare la sua terra per l’Italia, dove recuperare salute e scoprire, nel viaggio, una felicità possibile.

“Quest’anno ha vinto un racconto che non è leggero in apparenza, perché riguarda il racconto di una bambina che viaggia, scappando dal disastro nucleare di Chernobyl per respirare l’aria pulita del nostro paese – continua Calise -; questo ci fa capire che anche nella complessità del tempo in cui viviamo, il treno può essere un luogo dove si animano riflessioni, e che la leggerezza si può ritrovare nel ricordo dei momenti in cui siamo stati felici”.

“Il Segnalibro” di Franco Revello si è aggiudicato il secondo posto, al terzo posto in ex aequo Riccardo Grasso con “Caporale Express” ed Edoardo Maresca con “L’uomo in fuga o L’inquietudine umana”. Infine, a margine della premiazione si è tenuto il panel “Nuove narrative di viaggio”, con Ciro Fusco, fotoreporter ANSA, Bruno Pellegrini, CEO & founder di Loquis, Alessandra Calise, Responsabile Comunicazione e Relazioni esterne di FS, insieme al vicedirettore di Skytg24, Omar Schillaci. Un momento di riflessione sulle numerose possibilità di narrare, dalle forme tradizionali della scrittura a quelle più moderne e contemporanee come i podcast o le più avanzate tecniche di fotografia.