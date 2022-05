Viaggiare in treno opportunità imperdibile per risparmiare, godersi il panorama, muoversi velocemente e in tutta comodità

Non resta che stabilire la prossima meta del viaggio, organizzare pernottamento e itinerario di viaggio e consultare l’orario dei treni, e il gioco è fatto.

L’idea di un viaggio in treno è decisamente allettante perché offre un mare di opportunità. Non resta che stabilire la prossima meta del viaggio, organizzare pernottamento e itinerario di viaggio e consultare l’orario dei treni, e il gioco è fatto. Spostarsi in treno è una garanzia anche per chi viaggia per lavoro e può godere del servizio ad Alta Velocità che oggi collega rapidamente 51 città con 58 stazioni in tutta Italia.

Grazie agli orari treni in tempo reale si dispone di tutta una serie di informazioni da consultare comodamente sulle pagine web, in qualsiasi momento della giornata, valutando tempi di partenza e arrivo, eventuali ritardi, e visualizzare le fermate intermedie.

Registrandosi al sito internet di un vettore ferroviario è possibile prenotare e approfittare delle tante offerte disponibili, garantirsi una soluzione risparmio grazie ai carnet viaggi, e alle proposte riservate ai giovani così come agli over 60, scoprendo la convenienza di viaggiare in compagnia.

Preferire i viaggi in treno inoltre permette di spostarsi velocemente, riposare, godere dei panorami, evitare il traffico caotico e viaggiare sostenibile.

I viaggi in treno: frequenti e veloci

La rete ferroviaria italiana ad Alta Velocità serve le principali città italiane e consente di viaggiare comodamente e rapidamente. In alcuni tratti il convoglio raggiunge anche i 300 chilometri orari, e restando seduti quasi non ci si accorge di essere in movimento.

Comodità all’ennesima potenza

Chi viaggia in treno può farlo comodamente e coprendo lunghe distanze può concedersi un rilassante pisolino, seduto in poltrona. Può scegliere di ammirare il paesaggio dal finestrino, leggere un libro o chiacchierare amabilmente con chi gli siede accanto, arrivando a destinazione riposato e in forma per un incontro di lavoro oppure pronto per un tour turistico. Il territorio italiano dispone di oltre 15mila chilometri di rotaie che coprono il territorio della nostra bella penisola dalla Sicilia sino alle Alpi, da Bari a Torino.

Il treno per evitare il traffico caotico delle città

Se l’intento è quello di fuggire dal traffico della città, e raggiungere la meta preferita per un fine settimana, lontani dalla residenza abituale, o arrivare rilassati a una riunione di lavoro, niente è più adeguato e confortevole di un viaggio in treno. La comodità e il comfort offerti dal treno sono impagabili e vi permettono di godere del viaggio in tutta tranquillità, rivedendo gli appunti per l’incontro in azienda, riposando o scegliendo di ammirare il bellissimo panorama che si staglia davanti a voi dal finestrino, senza dover stazionare in coda fra rumori di clacson e sorpassi azzardati. Chi viaggia in treno inoltre può alzarsi comodamente, fruire della toilette, telefonare o a scelta leggere.

Viaggiare sostenibile

I viaggi su rotaia sono la soluzione più sostenibile, amica dell’ambiente perché producono emissioni di Co2 limitate. Le ferrovie sono responsabili solo l’1% dei gas serra rispetto a una percentuale di emissioni che tocca il 70% considerando il trasporto stradale.

Viaggiare in treno esperienza conviviale

Il viaggio in treno può essere un’interessante esperienza conviviale. Si possono incontrare persone piacevoli con le quali scambiare due chiacchiere, allacciare interessanti amicizie, passare piacevolmente il tempo conversando.