Viaggio a Mosca, Salvini: “Tutti lo sapevano, anche Palazzo Chigi”

Matteo Salvini sul viaggio programmato per Mosca: "Tutti erano a conoscenza dei miei incontri. Avrei incontrato il ministro degli Esteri Lavrov".

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha confessato che erano in molti a sapere del suo viaggio per Mosca, compreso Palazzo Chigi.

Negli ultimi giorni il leader del Carroccio, Matteo Salvini, è finito sotto i riflettori per un presunto “viaggio segreto” con destinazione Mosca che avrebbe organizzato.

Il volto della Lega, dopo alcuni giorni di silenzio, ha voluto smentire apertamente le accuse che lo legavano in qualsiasi modo ad accordi segreti con con le autorità russe:

«Tutti erano a conoscenza dei miei incontri, ci sono delle agenzie di stampa. Il piano che avrei presentato era: cessate il fuoco, apertura canali per il grano e ritorno al dialogo in campo neutro. Putin non lo sento da anni. In Russia avrei incontrato il ministro degli Esteri, Lavrov».