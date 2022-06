Viaggio fra le opere della fiera d’arte contemporanea Art Basel

Milano, 15 giu. (askanews) – Le fiere d’arte sono sopravvissute alla pandemia? Sì, e anche bene secondo gli organizzatori della fiera d’arte contemporanea Art Basel, al via in questi giorni a Basel, in Svizzera.

Marc Spiegler, direttore di Art Basel: “Durante la pandemia c’era questa idea che le fiere d’arte fossero finite, che il mondo dell’arte sarebbe stato digitalizzato, con la gente che avrebbe comprato e venduto da casa quello che abbiamo visto, già l’anno scorso ma soprattutto quest’anno, è che è completamente sbagliato le fiere d’arte hanno un ruolo importante proprio per la natura unica dell’arte”.

Alla Fiera espongono oltre 200 gallerie e 4mila artisti da tutto il mondo.