Vialli: omaggio del Chelsea prima del match con il Crystal Palace

Londra, 15 gen.

– (Adnkronos) – Prima del fischio d’inizio del match contro il Crystal Palace, il Chelsea ha ricordato Gianluca Vialli, in occasione della prima partita di Premier League allo Stamford Bridge dopo la morte dell’ex attaccante e allenatore dei Blues, scomparso a Londra lo scorso 6 gennaio. Tutti i giocatori del Chelsea sono scesi in campo con la scritta 'Vialli' sulla maglia nel riscaldamento. In tribuna presenti diversi ex compagni come Hasselbaink, Le Saux e John Terry lanciato proprio da Vialli.

Dagli spalti applausi, cori, striscioni tricolori e la foto di Vialli sul maxi schermo.