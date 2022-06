Viareggio, bimbo di 7 anni travolto da un’auto: ricoverato in codice rosso

Avrebbe riportato soltanto un violento trauma facciale ma non danni estremi il bimbo di 7 anni travolto da un’auto e ricoverato in ospedale

Momenti di panico nella città di Viareggio, dove un bimbo di 7 anni è stato travolto da un’auto ed è stato ricoverato in codice rosso dopo aver battuto violentemente il capo a terra a seguito di quell’impatto. I media locali spiegano che il drammatico incidente si è verificato nelle ore del mattino fra via Capponi e via Marco Polo e che il conducente dell’auto investitrice si è solertemente fermato a prestare soccorso.

Bimbo di 7 anni travolto da un’auto

Ad ogni modo sono stati davvero attimi drammatici quelli vissuti nella mattinata di oggi, 16 giugno, esattamente all’angolo fra via Capponi e via Marco Polo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il bambino di 7 anni è stato investito da un’auto ma la dinamica esatta è ancora appannaggio delle verifiche da parte delle forze dell’ordine prontamente intervenute.

Sul posto soccorritori e forze di polizia

Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza e i vigili urbani. Stando a quanto trapelato nei minuti successivi all’arrivo della piccola vittima in ospedale, al al pronto soccorso pediatrico del nosocomio Versilia, il piccolo avrebbe riportato un trauma facciale non di grave entità. Le sue condizioni sono comunque costantemente monitorate dal personale sanitario che sta attendendo l’esito di alcuni esami aggiuntivi sulle condizioni di salute del bambino.