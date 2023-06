Un malvivente è stato l’autore di un violento scippo ad un’anziana signora. Vista la resistenza da parte della vittima, questa è stata sbattuta e trascinata a terra per diversi metri fino a farle raggiungere la strada, passando tra le auto in sosta e una in transito in quel momento. Il terribile episodio si è verificato nel centro di Viareggio lo scorso 18 giugno in tarda serata, poco dopo le 22:30, in una strada poco distante dalla Passeggiata. A riprendere la scena una telecamera di videosorveglianza: le immagini sono state in seguito condivise sui social, divenendo in poco tempo virali. La signora stava passeggiando in quel momento assieme al marito quando il malvivente ha attaccato la donna, riuscendo infine nel suo intento di rubarle la borsa, per poi dileguarsi.

Violento scippo ad anziana, manifestazione per la sicurezza

Visto quando accaduto, il consigliere comunale di minoranza Alessandro Santini, del gruppo lega di Viareggio, ha lanciato una manifestazione per la sicurezza. L’evento potrebbe tenersi il prossimo 24 giugno.

Santini: “La città non può stare ferma a guardare”

Santini ha detto, tramite alcune dichiarazioni riportate dal Corriere della sera: “La città non può stare ferma a guardare, non possiamo permettere questo. Davvero qualcuno crede a chi dichiara che i fenomeni di delinquenza e di criminalità siano in calo? La gente non denuncia perché la legge non li tutela”.