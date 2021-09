Vibo Valentia, Acquaro e Fabrizia in zona rossa: 8 ricoveri e 335 positivi in tutta la provincia

Nella provincia di Vibo Valentia Acquaro e Fabrizia tornano in zona rossa per l'alto numero di contagi.

Il covid torna a preoccupare la Calabria con specifico riferimento alla provincia di Vibo Valentia dove alcuni comuni entreranno in zona rossa per l’elevato numero di nuovi casi. Nello specifico si tratta di Acquaro e Fabrizia che torneranno in lockdown con, rispettivamente, 27 e 38 contagi.

Non sono mancate naturalmente le proteste per queste decisioni, con il sindaco di Fabrizia che in una nota ha spiegato il suo forte rammarico dovuto al fatto che già da tempo alcune misure erano state da luii messe in atto avevano per bloccare stop la circolazione massiva del contagio.

“Dopo settimane in cui il Comune ha blindato il paese – dice Francesco Fazio, sindaco di Fabrizia – provvedendo alla chiusura di impianti sportivi, piazze e altri spazi, ha imposto l’uso della mascherina in qualsiasi occasione anche all’aperto, dopo svariate richieste all’Asp di organizzazioni di screening in piazza e a domicilio, il contagio è iniziato a scendere; non mi aspettavo che proprio adesso l’Asp proponesse la zona rossa”.

I numeri di tutta la provincia riferiti all’ultima rilevazione, domenica 5 settembre, parlano di 33 nuovi positivi e 40 guariti nella provincia di Vibo Valentia, per un totale di attualemente positivi pari a 335 persone. Di questi sono 8 coloro che sono ricoverati nel reparto Covid dell’ospedale Jazzolino di Vibo.

Oltre ai numeri in crescita, a non aiutare il territorio sono anche le carenze organizzative delle strutture: l’ultimo bollettino Asp sulla mappa dei positivi in ogni comune risale infatti al 30 agosto scorso.