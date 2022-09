Vicari (Bambino Gesù): 'Con ‘In Place’ risultati simili a trattamento in presenza'

Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) – "Abbiamo avuto modo di sperimentare la piattaforma In Place già nel periodo Covid e poi nei tempi successivi. Abbiamo verificato come sia semplice da utilizzare e molto flessibile e adattabile alle esigenze di ciascun bambino.

In termini di risultati è assolutamente paragonabile al trattamento in presenza. Sembra uno strumento molto promettente". Lo ha detto Stefano Vicari, responsabile della Uoc di neuropsichiatria infantile dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, a margine della presentazione di In Place, piattaforma di teleriabilitazione per persone con disturbi di neuro sviluppo in età evolutiva. “La piattaforma – ha continuato Vicari – dà la possibilità di disporre direttamente online anche degli strumenti innovativi e di registrare e conservare dati sensibili come quelli sanitari”.