Vice-ministro Palestinese: 360 attacchi coloni e danni a 25.000 ulivi

Roma, 12 gen. (askanews) – Il viceministro dell’Agricoltura palestinese Bader Al-Hawamdeh, in conferenza stampa a Ramallah, ha denunciato che durante l’ultima stagione di raccolta delle olive sono avvenuti 360 attacchi documentati da parte dei coloni contro gli agricoltori della Cisgiordania, con oltre 25.000 ulivi danneggiati. Il raccolto del 2025 è stato rovinato da ripetute aggressioni dei coloni contro gli agricoltori che tentavano di accedere ai loro ulivi, causando molti feriti.

“Sono stati documentati 360 attacchi, in cui più di 25.000 ulivi sono stati danneggiati solo durante questa stagione, mentre agli agricoltori palestinesi è stato negato l’accesso a circa 124.000 donum (unità di misura terriera, 1 donum equivale a 1.000 metri quadrati) dei loro terreni agricoli”, ha affermato Al-Hawamdeh. “Le perdite economiche dirette subite dal settore agricolo in Cisgiordania nel corso del 2025 ammontano a oltre 3 milioni di dollari”, ha aggiunto.

“Queste perdite non solo riflettono la reale portata dell’impatto, ma si estendono anche al collasso delle catene di produzione agricola, al calo del reddito rurale, all’aumento dei costi alimentari e all’aumento dei tassi di povertà e disoccupazione”, ha concluso il vice-ministro.