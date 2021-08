Vice sceriffo muore di covid e lascia sola una bimba di sei anni: Bobby Daffin ha lottato come un leone contro il virus ma non ce l'ha fatta

Negli Usa un vice sceriffo muore di covid, lascia sola una bimba di sei anni come tanti americani in questi mesi orribili e l’ufficio della contea non si limita a piangerlo, ma organizza una raccolta fondi per aiutare la bambina che adesso non ha più il suo punto di riferimento.

Lutto stretto e dolore immenso per la comunità di Lucedale, in Mississippi. I media locali riportano la notizia della morte a causa del coronavirus del 37enne vice sceriffo Bobby Daffin.

Muore di covid e lascia una bimba senza il suo papà

Secondo il canale Wlox Dafin ha lottato contro il covid per settimane intere, poi si è aggravato ed è stato ricoverato in condizioni critiche in ospedale. Il canale non dà menzione dell’avvenuta vaccinazione o meno della vittima.

A parlare è stato invece il diretto superiore di Daffin, lo sceriffo della contea di riferimento, quella di George, Keith Havard, che ha comunicato come il suo giovane vice sia morto alle 18.25 di giovedì 12 agosto. La vittima era stata in servizio con le forze dell’ordine del Mississippi meridionale per circa 14 anni, poi era stato assegnato ad una apposita task force anti narcotici della contea di George.

Bobby muore di covid e lascia una bimba di 6 anni, il dolore dello sceriffo di George

Ha spiegato lo sceriffo: “Era eccezionale nel suo lavoro ed era un padre assolutamente meraviglioso. Mancherà molto all’ufficio dello sceriffo della contea di George ed alla nostra famiglia delle forze dell’ordine. I nostri cuori sono con la sua famiglia”. E c’è una storia nella storia: Daffin lascia una figlia di soli 6 anni, che adesso è rimasta sola perché viveva con il suo papà e basta. Ecco perché in un lungo post sulla pagina Facebook dell’ufficio di contea lo sceriffo non si limita a dare l’annuncio della morte del valoroso ufficiale di polizia ma fa una cosa che in casi simili, è molto comune, comune e bella.

Perciò spiega: “La vera luce della vita di Bobby era sua figlia”.

Raccolta fondi dello sceriffo per il suo vice che muore di covid e lascia una bimba piccola

E ancora: “Era un padre amorevole e devoto, e il mondo sarà un po’ più oscuro con la sua perdita. Chi volesse effettuare donazioni per sostenere le spese e per aiutare sua figlia potrà inviarle all’ufficio dello Sceriffo della Contea di George. Le somme in assegno o contanti andranno indirizzate al GCSO Benefit Fund con casuale ‘Daffin Memorial’. Vi chiediamo di tenere la sua famiglia, gli amici e i colleghi nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere in questo momento difficile”.